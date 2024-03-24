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24 марта, 18:40

Рианчо: «Сафонов, Захарян и Головин были бы главными звездами сборной России на Евро»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о том, кто из игроков сборной России мог бы ярче других проявить себя на Евро-2024.

«У сборной России неплохое поколение игроков. Если бы не политическая ситуация, то команда Карпина отобралась бы на чемпионат Европы. Кто из игроков мог бы сверкнуть на этом турнире? Сафонов, Захарян и Головин были бы главными звездами сборной России — это очень талантливые игроки», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Из-за отстранения сборная России не сыграет на Евро-2024 в Германии.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Рауль Рианчо
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