Рианчо: «Сафонов, Захарян и Головин были бы главными звездами сборной России на Евро»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о том, кто из игроков сборной России мог бы ярче других проявить себя на Евро-2024.

«У сборной России неплохое поколение игроков. Если бы не политическая ситуация, то команда Карпина отобралась бы на чемпионат Европы. Кто из игроков мог бы сверкнуть на этом турнире? Сафонов, Захарян и Головин были бы главными звездами сборной России — это очень талантливые игроки», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Из-за отстранения сборная России не сыграет на Евро-2024 в Германии.