Израиль примет Румынию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в субботу, 18 ноября. Игра пройдет на стадионе «Панчо Арена» в Фельчуте (Венгрия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Израиль — Румыния можно на нашем сайте в матч-центре. Права на трансляцию отбора чемпионата Европы принадлежат холдингу «Матч ТВ», но в сетке вещания игры нет. Возможно отрезки игры покажут в лучших моментах всех матчей этого дня квалификации на телеканале «Матч! Футбол 1».

В группе I израильская сборная набрала 12 очков и занимает 3-е место, национальная команда Румынии с 16 баллами занимает 1-е место.

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