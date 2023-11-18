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Сегодня, 21:00

Израиль — Румыния: смотреть трансляцию матч отбора Евро 2024 в прямом эфире

Израиль сыграет с Румынией в отборочном турнире Евро-2024 18 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Николае Станчу, сборная Румынии по футболу.
Фото Global Look Press

Израиль примет Румынию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в субботу, 18 ноября. Игра пройдет на стадионе «Панчо Арена» в Фельчуте (Венгрия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Израиль — Румыния можно на нашем сайте в матч-центре. Права на трансляцию отбора чемпионата Европы принадлежат холдингу «Матч ТВ», но в сетке вещания игры нет. Возможно отрезки игры покажут в лучших моментах всех матчей этого дня квалификации на телеканале «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
18 нояб, 22:45. Pancho Arena (Фельчут)
Израиль
Румыния

В группе I израильская сборная набрала 12 очков и занимает 3-е место, национальная команда Румынии с 16 баллами занимает 1-е место.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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