Италия сыграет с Северной Македонией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» в Риме (Италия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи Италия — Северная Македония можно на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

В группе С команда Лучано Спаллетти набрала 10 очков и занимает 3-е место, сборная Северной Македонии заработала 7 баллов и располагается на 4-й строчке.

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