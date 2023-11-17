Англия встретится с Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — Мальта можно на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

В группе С команда Гарета Саутгейта набрала 16 очков и занимает 1-е место, мальтийская сборная не смогла заработать ни одного балла.

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