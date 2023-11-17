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Сегодня, 21:15

Англия — Мальта: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Англия сыграет с Мальтой в отборочном турнире чемпионата Европы 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии.
Фото Reuters

Англия встретится с Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — Мальта можно на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

В группе С команда Гарета Саутгейта набрала 16 очков и занимает 1-е место, мальтийская сборная не смогла заработать ни одного балла.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 нояб, 22:45. Wembley (Лондон)
Англия
Мальта

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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