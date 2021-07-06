Италия и Испания завершили первый тайм нулевой ничьей
22:46
Первый тайм матча 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания завершился вничью — 0:0.
Обе команды имели моменты, чтобы открыть счет, но не сумели их реализовать. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Во втором полуфинале сыграют сборные Англии и Дании.
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