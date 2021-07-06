Шмейхель — об Англии: «Футбол возвращается домой? А он вообще хоть раз был дома?»
22:40
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы против Англии.
«Слышал ли я песню Football Coming Home („Футбол возвращается домой“)? А он вообще хоть раз был дома? Вы хоть раз выигрывали Евро? В 1966-м? Но это был чемпионат мира», — сказал Шмейхель на пресс-конференции.
Матч Англия — Дания состоится 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск.
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