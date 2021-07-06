Шмейхель — об Англии: «Футбол возвращается домой? А он вообще хоть раз был дома?»

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы против Англии.

«Слышал ли я песню Football Coming Home („Футбол возвращается домой“)? А он вообще хоть раз был дома? Вы хоть раз выигрывали Евро? В 1966-м? Но это был чемпионат мира», — сказал Шмейхель на пресс-конференции.

Kasper Schmeichel was asked what it would mean to stop football from 'coming home'… ? pic.twitter.com/0AAwNr8J0L — ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2021

Матч Англия — Дания состоится 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск.