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Шмейхель — об Англии: «Футбол возвращается домой? А он вообще хоть раз был дома?»

22:40
Каспер Шмейхель. Фото UEFA.com
Каспер Шмейхель. Фото UEFA.com
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Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы против Англии.

«Слышал ли я песню Football Coming Home („Футбол возвращается домой“)? А он вообще хоть раз был дома? Вы хоть раз выигрывали Евро? В 1966-м? Но это был чемпионат мира», — сказал Шмейхель на пресс-конференции.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ESPNFC/status/1412462013142405129

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