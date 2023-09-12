Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 23:29

Отборочный матч Евро-2024 Румыния — Косово был прерван из-за политического баннера

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Баннер на матче Румыния — Косово.
Фото AFP

Матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Косова и Румынии был прерван из-за болельщиков, вывесивших баннер «Косово — это Сербия», сообщает РИА Новости.

Баннер в первом тайме игры вывесили румынские фанаты. Косовские футболисты покинули поле. Также на трибунах был баннер «Бессарабия — это Румыния». В настоящий момент эта область входит в составы Молдавии и Украины.

«УЕФА — демократическая организация! Любая ассоциация, которая ненавидит тот факт, что Косово является равноправным членом, может свободно выйти из нее», — написала Федерация футбола Косова.

По данным различных СМИ, во время игры между сборными Косова и Румынии болельщики также скандировали «Косово — это Сербия».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
Косово

Источник: РИА Новости
Футбол
Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
Читайте также
Легенда американского футбола Том Брэди встречается с русской моделью
Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая устроила скандал в самолете
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евро-2024: Испания — Кипр, Норвегия — Грузия и другие матчи отбора

Сборная Испании разгромила Кипр в матче отбора Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости