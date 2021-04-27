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УЕФА может расширить заявку команд для участия в Евро-2020

14:21

УЕФА может разрешить расширить заявку команд для участия в предстоящем чемпионате Европы, информирует The Times. Вместо 23 игроков национальные сборной смогут взять на турнир 26 футболистов.

Как отмечается, это поможет избежать проблем с нехваткой игроков в случае вспышки короновируса.

Напомним, ранее стало известно о переносе нескольких матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

Три матча группового турнира, которые должны были состояться в Ирландии, пройдут в России. Санкт-Петербург примет встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Помимо перенесенных матчей из Дублина, Санкт-Петербург примет еще три встречи группового турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на стадионе пройдет одна из четвертьфинальных игр, которая назначена на 2 июля.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.

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