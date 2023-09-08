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Хорватия — Латвия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024

Прямая трансляция матча отбора Евро 2024 Хорватия — Латвия начнется в 21.35 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Лука Модрич.
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Сборная Хорватии дома сыграет с Латвией в матче группы D отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу в пятницу, 8 сентября. Их встреча пройдет в городе Риека на стадионе «Руевица», начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями матча.

Смотреть видеотрансляцию игры Евро-2024 Хорватия — Латвия можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 21.35.

Хорватия с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице группы D. Латвия располагается на пятой строчке с 0 баллов.

Финальный турнир Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Родри, Криштиану Роналду и&nbsp;Лука Модрич. Матчи Испании, Португалии и Хорватии: онлайн отбора Евро-2024

Сборная Латвии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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