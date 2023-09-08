Сборная Хорватии дома сыграет с Латвией в матче группы D отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу в пятницу, 8 сентября. Их встреча пройдет в городе Риека на стадионе «Руевица», начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями матча.

Смотреть видеотрансляцию игры Евро-2024 Хорватия — Латвия можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 21.35.

Хорватия с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице группы D. Латвия располагается на пятой строчке с 0 баллов.

Финальный турнир Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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