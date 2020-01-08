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Хорватия — Испания, 1/8 финала Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча

17:30
Лидер сборной Хорватии Лука Модрич. Фото Reuters
Лидер сборной Хорватии Лука Модрич. Фото Reuters
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Сегодня, 28 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными Хорватии и Испании. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

На групповом турнире хорваты заняли второе место в группе D, набрав 4 очка в трех встречах. У испанцев пять баллов и вторая строчка в квартете Е.

В рамках Евро команды встречались дважды и обменялись победами в 2012 и 2016 годах.

За матчем Хорватия — Испания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Хорватия — Испания

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Сергей Ревенко все материалы автора
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