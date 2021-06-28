Украинский эксперт раскритиковал работу Карасева на матче Нидерланды — Чехия

Бывший советский арбитр, украинский эксперт по судейству Мирослав Ступар критически оценил работу российского арбитра Сергея Карасева на матче 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия (0:2). В этой игре Карасев удалил защитника «оранжевых» Маттейса де Лигта после консультации с ВАР и просмотра видеоповтора.

«Де Лигт неблагоразумно поступил, когда не сыграл головой, а, сделав несколько шагов назад, потерял координацию, потерял контроль над мячом, — цитирует Ступара UA-Футбол. — Шик мог выйти один на один, но де Лигт «в партере» намеренно сыграл рукой в ??мяч.

Карасев сразу просвистел, зафиксировал фол, но показал не красную, а желтую карточку. Неправильно оценил ситуацию, неправильно определил степень угрозы момента для ворот Нидерландов. Его вынуждена была исправлять система ВАР».

Сборная Нидерландов играла в меньшинстве с 55-й минуты. После удаления чехи забили дважды — отличились Томаш Холеш и Патрик Шик.

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