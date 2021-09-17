Губерниев заявил, что спел бы дуэтом с Ольгой Бузовой: «На обиженных воду возят»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил в интервью «СЭ» ход своих мыслей во время прямого эфира с певицей Ольгой Бузовой.

— Можно ли сравнить вашу историю с Ольгой Бузовой с тем, что сделала Ксения Собчак в интервью с Юлией Волковой?

— Ксюша считает, что можно. Я считаю, что нельзя. Моя история возникла совершенно спонтанно.

— Расскажите о ходе ваших мыслей во время того эфира.

— Я собирался задать совершенно невинный вопрос: кому бы Ольга, глядя на игру сборной России, сказал бы великое «не верю» от Станиславского. Дальше я услышал весь этот поток сознания и переключился на другое. В конце, конечно, был соблазн продолжать эту дискуссию дальше. У меня в голове было 3-4 варианта развития событий. Я решил помолчать, чтобы дать Ольге самой завершить эту ситуацию. Потом я извинился за то, если чем-то ее обидел. Эфир был блестящий, сработал я неплохо. Ольга временами тоже держала удар. А все остальное — не ко мне.

— Собчак сказала, что вы поучаствовали в ее флешмобе.

— Нет, я не участвовал. Я слышал, что она это сказала. Но Волкова и Бузова — совершенно разные ситуации. Мне кажется, что в прямом эфире очень интересно пообщаться с человеком на разные темы. Ольга говорила очень уверенно. А потом, когда ты закидываешь камушек, как в керлинге, то получается, что колосс — на глиняных ногах.

— Вы не общались после эфира?

— По некоторым сведениям, она сильно обиделась. Но мы же помним, что на обиженных воду возят.

— Во время эфира вам редакторы в ухо не говорили: «Дмитрий, остановитесь!»?

— Конечно, мне подсказывают в ухо какие-то моменты. Телевидение — работа коллективная. Чаще всего я сам веду беседу и сам все выруливаю. Валерий Карпин пытался в эфире щеголять своими знаниями телевизионной кухни. Безусловно, он имел на это право. Хотя это тоже было с элементами передергивания. Карпин шел в атаку, за что я ему благодарен. Временами было интересно контратаковать.

— Вы бы спели дуэтом с Бузовой?

— Конечно, да! И станцевал бы. Это было бы интересно. Я ходил по Питеру после этого эфира, ко мне подходили люди и благодарили. Но здесь нужно быть реалистами. Армия фанатов Ольги несравнима с нашей. В этом смысле она звезда вселенского уровня. Другой вопрос, нравится это кому-то или нет. По числу подписчиков в Instagram она разделает любого. Я желаю ей удачи и надеюсь, что мы еще в прямом эфире побеседуем.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».