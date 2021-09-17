Губерниев объяснил слова Бузовой о том, что он ее оскорблял в комментариях

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал в интервью «СЭ» слова певицы Ольги Бузовой о том, что он ее оскорбляет в комментариях уже пять лет.

- Ольга очень сильно передергивала. Говорила, что я ее оскорблял. Я всего лишь писал невинные вещи на страничке Димы Соловьева, когда смотрел отрывки выступления в «Ледниковом периоде». Я говорил, что партнер замечательный, а партнерша тащит партнера в бездну неудач. Где тут оскорбления? Если люди в школу не ходили и не знают, что такое оскорбление, то я тут при чем?

— После эфира кто-то из звезд предъявлял вам претензии?

— Была полемика. Переписывались с Яной Рудковской, еще с кем-то. Кто-то был согласен, кто-то нет.

— Какой-то конкретный звонок удивил?

— Да нет. Меня удивил звонок Валерия Баринова. Он позвонил и начал кричать: «Отстань от Семина!» Юрий Павлович потом пришел к нам на эфир, мы с ним увиделись и обнялись. Баринов — замечательный артист. Но в тот момент у него роль не пошла. Четвертый гриб во втором составе.