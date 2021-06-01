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РФС организует фан-зоны в городах на матчах сборной России на Евро-2020

16:56
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Пресс-служба РФС сообщила о том, что во время подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в больших городах России будут организованы фан-зоны. Также в этот период пройдут различные мероприятия.

Все матчи российской команды будут показаны на больших фан-зонах «Наши парни. Играем за вас» в разных городах России. Встречи можно будет посмотреть в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Сочи, Ульяновске и Туле.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. Сегодня, 1 июня, Россия сыграет с Польшей в товарищеском матче. Начало — в 21.45 (мск). Трансляцию покажет РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213780

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