Зеленский оценил новую форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о новой форме национальной команды, главной особенностью которой стало изображение границ страны с Крымом. Ранее, 7 июня, в УЕФА подтвердили, что экипировка соответствует всем правилам.

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих Украину от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина», — написал Зеленский в Instagram.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.