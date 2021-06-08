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Зеленский оценил новую форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020

21:05
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о новой форме национальной команды, главной особенностью которой стало изображение границ страны с Крымом. Ранее, 7 июня, в УЕФА подтвердили, что экипировка соответствует всем правилам.

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих Украину от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина», — написал Зеленский в Instagram.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CP3d1w6hTq2/

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