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22 марта, 00:34

Казахстан крупно проиграл Греции в стыковом матче Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 марта. Греция — Казахстан — 5:0.
Фото Reuters

Сборная Греции разгромила команду Казахстана в полуфинале стыковых матчей Евро-2024 — 5:0. Встреча прошла на «ОПАП Арене» в Афинах.

На 9-й минуте встречи Анастасиос Бакасетас реализовал пенальти. До перерывая греки забили еще три гола — отличились Димитриос Пелкас, Фотис Иоаннидис и Димитриос Курбелис. В конце встречи полузащитник казахов Эркин Тапалов забил в свои ворота.

Греческая команда вышла в финал стыковых матчей, где сыграет против Грузии.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь C. 1/2 финала
21 мар, 22:45. OPAP Arena (Афины)
Греция
5:0
Казахстан
Саво Милошевич, Магомед Адиев, Вилли Саньоль. Греция громит Казахстан, Грузия вышла в финал. Онлайн-трансляция стыковых матчей Евро-2024
Футбол
Сборная Греции по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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