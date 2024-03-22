Казахстан крупно проиграл Греции в стыковом матче Евро-2024

Сборная Греции разгромила команду Казахстана в полуфинале стыковых матчей Евро-2024 — 5:0. Встреча прошла на «ОПАП Арене» в Афинах.

На 9-й минуте встречи Анастасиос Бакасетас реализовал пенальти. До перерывая греки забили еще три гола — отличились Димитриос Пелкас, Фотис Иоаннидис и Димитриос Курбелис. В конце встречи полузащитник казахов Эркин Тапалов забил в свои ворота.

Греческая команда вышла в финал стыковых матчей, где сыграет против Грузии.