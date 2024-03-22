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22 марта, 00:44

Исландия, Польша и Уэльс вышли в финал стыков Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 марта. Польша — Эстония — 5:1.
Фото Reuters

Сборная Польши крупно обыграла Эстонию в полуфинале стыковых матчей Евро-2024 — 5:1. Встреча прошла на стадионе «ПГЕ Народовы» в Варшаве.

На 22-й минуте польский полузащитник Пшемыслав Франковски открыл счет. В середине тайма эстонцы остались в меньшинстве, так как Максим Паскочи получил вторую желтую карточку.

После перерыва за отличились Петр Зелиньски, Якуб Петровски и Себастьян Шимански, а также защитник эстонцев Кароль Метц отметился автоголом. Гол престижа на счету Мартина Веткала.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь A. 1/2 финала
21 мар, 22:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
5:1
Эстония

В другом матче пути А команда Уэльса победила Финляндию — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Сити».

У валлийцев голы забили Дэвид Брукс, Неко Уильямс, Бреннан Джонсон и Дэниел Джеймс. Гол престижа на счету Теему Пукки.

За выход на Евро-2024 сборная Уэльса сыграет с Польшей.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь A. 1/2 финала
21 мар, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
4:1
Финляндия

Сборная Израиля проиграла команде Исландии — 1:4. Встреча прошла на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште.

Нападающий израильтян Эран Захави на 31-й минуте реализовал пенальти. Затем забивали только исландцы. Нападающий Альберт Гюдмюндссон оформил хет-трик и сделал голевую передачу на Арнора Траустасона.

На 73-й минуте израильская команда осталась в меньшинстве, так как Рой Ревиво получил красную карточку. На 80-й минуте Зехави не реализовал пенальти, когда счет был 1:2.

Соперником сборной Израиля по финалу стыков будет Украина.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь B. 1/2 финала
21 мар, 22:45. Szusza Ferenc (Будапешт)
Израиль
1:4
Исландия

Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Сборная Эстонии по футболу
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