Сборная Грузии одержала победу над Люксембургом и вышла в финал Пути С квалификации Евро-2024

Сборная Грузии дома обыграла национальную команду Люксембурга в полуфинале Пути С стыкового турнира Евро-2024 — 2:0.

За грузинскую сборную дублем отметился Буду Зивзивадзе — он забил на 41-й и 64-й минутах встречи.

Люксембург с 58-й минуты играл в меньшинстве. Максим Шано получил красную карточку за грубую игру и был удален с поля.

В финале Пути С квалификации чемпионата Европы-2024 Грузия встретится с победителем противостояния Греция — Казахстан.