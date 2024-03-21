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21 марта, 21:56

Сборная Грузии одержала победу над Люксембургом и вышла в финал Пути С квалификации Евро-2024

Алина Савинова
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Игроки сборной Грузии по футболу.
Фото AFP

Сборная Грузии дома обыграла национальную команду Люксембурга в полуфинале Пути С стыкового турнира Евро-2024 — 2:0.

За грузинскую сборную дублем отметился Буду Зивзивадзе — он забил на 41-й и 64-й минутах встречи.

Люксембург с 58-й минуты играл в меньшинстве. Максим Шано получил красную карточку за грубую игру и был удален с поля.

В финале Пути С квалификации чемпионата Европы-2024 Грузия встретится с победителем противостояния Греция — Казахстан.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь C. 1/2 финала
21 мар, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
2:0
Люксембург
Сборная Грузии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
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