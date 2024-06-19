Глушаков допустил, что уровень чемпионата Европы упал из-за отсутствия сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от матчей, проходящих на чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Смотрю матчи, но ни за кого не болею. Когда есть время, смотрю игры. Нет такого, чтобы фанател за какую-либо сборную. Если бы была сборная России, то болел бы и переживал. Насколько интересен Евро без нашей сборной? Уровень просмотра, наверное, упал. Уровень самого турнира без России упал? Да, может быть. Просто разные поколения, игроки меняются. С этим все и связано. А так, может быть, вы и правы», — приводит слова Глушакова Sport24.

Сборная России не участвует в международных турнирах из-за отстранения УЕФА и ФИФА.