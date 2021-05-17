Главный тренер сборной Хорватии провел беседу с Влашичем
10:15
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, что провел беседу с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.
«Я говорил с Влашичем. Он сказал мне: «Босс, я — солдат. И сделаю, что в прикажете». — Но этого недостаточно, чтобы попасть в команду. Ему нужно набирать форму и готовиться к чемпионату Европы. Посмотрим, как решится эта проблема», — приводит слова Далича Sportske Novosti.
Влашич пропустил последние матчи ЦСКА из-за травмы. У него было диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
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