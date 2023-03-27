Главный тренер сборной Грузии: «Против Норвегии будет играть не Хвича, а сборная Грузии»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции перед матчем отбора Евро-2024 с Норвегией оценил игру своей главной звезды Хвичи Кварацхелии.

«Против Норвегии будет играть не Хвича, а сборная Грузии, — сказал Саньоль. — И в сборной у него другая роль, чем в «Наполи». Другая, потому что мы играем в другой футбол, используем другую систему. Говорить о нюансах этих различий будет слишком долго и скучно. При этом последнюю Лигу наций он провел так же блестяще, как этот сезон за «Наполи». В каждом матче показывал высочайший уровень».

Матч Грузия — Норвегия пройдет 28 марта в Батуми.