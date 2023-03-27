Адиев — о Зайнутдинове в сборной Казахстана: «Он вдохновил партнеров на камбэк»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Дании (3:2). Казахстанская команда отыгралась со счета 0:2.

«Мы знаем, что Зайнутдинов находится не в оптимальных кондициях. В первом матче он сыграл полчаса. Перед матчем с Данией понимали, что он не сможет сыграть все 90 минут. Считали, если сыграет 55-60 минут, то это уже будет отлично. Он повлиял на игру своим мастерством. Забил переломный гол, вернул нас в игру и вдохновил партнеров на камбэк», — сказал Адиев «СЭ».

Сборная Казахстана занимает третье место в группе H отборочного турнира Евро-2024 с 3 очками.