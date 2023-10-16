Гави поздравил сборную Испании с выходом на чемпионат Европы

Хавбек сборной Испании Гави прокомментировал победу команды над Норвегией в матче отбора к Евро-2024. Игра проходила в Осло и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

«Доволен нашими результатами. Мы хорошо играли, и наша работа окупилась. Хочу поздравить всю команду с выходом на чемпионат Европы. Обыграть на выезде Норвегию было нелегко, эта команда хорошо играет в футбол», — цитирует полузащитника Mundo Deportivo.

Сборная Испании возглавила группу A после 6 туров, набрав 15 очков и опередив Шотландию благодаря лучшей разнице голов.

16 ноября Испания сыграет с Кипром в матче отбора к Евро-2024.