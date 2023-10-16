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Сегодня, 06:50

Гави прокомментировал победный гол в матче Испании с Норвегией

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави прокомментировал свой гол в матче отбора к Евро-2024 против Норвегии (1:0). Встреча прошла 15 октября на стадионе в Осло.

«Не знаю, находился ли Мората в офсайде, но мой гол стал результатом его действий в штрафной. Главное — мы забили, и я рад этому», — цитирует Гави Marca.

Сборная Испании возглавила группу A после 6 туров, набрав 15 очков и опередив Шотландию благодаря лучшей разнице голов.

16 ноября Испания сыграет с Кипром в матче отбора к Евро-2024.

Сборная Испании по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Чемпионат Европы по футболу
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