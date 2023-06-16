Саутгейт — об игроках сборной Англии: «Все в хорошей форме»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о форме игроков национальной команды в матче квалификации к Евро-2024 с Мальтой.

«Нам придется разбирать все по крупицам и смотреть, как обстоят дела. Все они доступны, но я еще не определил, хорошее ли это решение. Все в хорошей форме. У нас есть много соображений, особенно в отношении ребят, которые прибыли позже и переживают огромный эмоциональный подъем после игры в выходные. Это всегда сложно — решения, которые тебе приходится принимать. Команда действительно хорошо тренировалась, концентрация была отличной, и мы с нетерпением ждем игры», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Матч против сборной Мальты состоится сегодня, 16 июня, начало — 21.45 мск.