Хавбек сборной Казахстана Федин высказался о предстоящих матчах квалификации чемпионата Европы-2024

Вингер «Ордабасы» Максим Федин рассказал о предстоящих выездных матчах сборной Казахстана в квалификации чемпионата Европы-2024 против команд Сан-Марино и Северной Ирландии.

«Нашей сборной, конечно, хочется пожелать удачи — будем болеть все, пусть Всевышний поможет нашей команде. Сейчас собралась очень крепкая, сильная, сплоченная сборная. Все верим, все будем болеть за нее — и молиться. Должны победить и Сан-Марино, и Северную Ирландию, потому что сейчас сборная Казахстана очень сплоченная — настоящая команда», — цитирует Федина Legalbet.kz.

27-летний футболист провел 18 матчей за сборную Казахстана и забил один гол.