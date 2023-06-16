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Сегодня, 12:44

Ирисметов о матче Сан-Марино — Казахстан: «Будет ничья»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший центральный защитник сборной Казахстана Фархатбек Ирисметов поделился ожиданиями от матча третьего тура группы Н квалификации чемпионата Европы-2024 против Сан-Марино.

«Думаю, будет ничья. Это мое мнение. Считаю ли так из-за давления на сборную Казахстана после победы над Данией? Нет. Просто так думаю», — приводит слова Ирисметова Legalbet.kz.

Матч Сан-Марино — Казахстан пройдет 16 июня, начало встречи — 21.45 мск.

Источник: Legalbet.kz
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