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27 октября, 19:24

Гаджиев считает, что у России есть шансы на проведение ЧЕ по футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2036 или 2040 года.

«Считаю, что это абсолютно правильное намерение со стороны РФС. Но не стоит забывать и того, что возможная заявка России будет не единственной на рассмотрении, желающих провести такой турнир будет много. В любом случае вне зависимости от текущих обстоятельств надо пытаться. На мой взгляд, поскольку мы говорим о будущем, определенные шансы быть одобренными есть», — приводит слова Гаджиева RT.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году.

Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а чемпионат Европы-2032 — в Италии и Турции.

В 2018 году Россия проводила чемпионат мира, а в 2021 году принимала несколько матчей Евро-2020.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1222872-gadzhiev-rossiya-che-futbol
Футбол
Гаджи Гаджиев
Чемпионат Европы по футболу
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Гаджиев оценил целесообразность подачи Россией заявки на проведение Евро-2036 или Евро-2040
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