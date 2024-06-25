Во вторник, 25 июня, Франция и Польша сыграют в матче группы D на Евро-2024. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. За ключевыми событиями противостояния Франция — Польша можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборная Франции с четырьмя очками располагается на втором месте в группе D. Поляки на Евро-2024 пока не смогли заработать ни одного балла и занимают четвертую строчку в квартете.

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