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Сегодня, 21:45

Франция — Гибралтар: смотреть трансляцию матч отбора Евро 2024 в прямом эфире

Франция сыграет с Гибралтаром в квалификации Евро-2024 18 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе, сборная Франции по футболу.
Фото AFP

Франция на своем поле примет Гибралтар в матче квалификации чемпионата Европы-2024 в субботу, 18 ноября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Гибралтар можно на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
18 нояб, 22:45. Allianz Riviera (Ницца)
Франция
Гибралтар

В группе В команда Дидье Дешама набрала 18 очков и занимает 1-е место, национальная команда Гибралтара не смогла заработать ни одного балла и располагается на последней строчке.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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