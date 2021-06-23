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Форсберг поделился эмоциями от победы сборной Швеции над Польшей

21:35
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Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Польши (3:2).

«Это было безумное начало. Это означало, что они были в отчаянии больше, чем мы. Создавали моменты, могли забить, и нам немного повезло. При счете 2: 0 игра должна была быть завершена, но они сравняли счет, и им голы давались слишком легко. Но потом у мы забили третий мяч, и теперь это просто чистое счастье.

Мы хотим пройти как можно дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали — сейчас мы не знаем, с кем будем играть, но хотим пройти. Мы хотим побеждать в каждой игре", — цитирует Форсберга официальный сайт УЕФА.

По итогам трех встреч сборная Швеции набрала 7 очков и заняла первое место в группе E. Поляки финишировали на последнем, четвертом месте, набрав 1 очко. В 1/8 финала шведы 29 июня в Глазго сыграют с командой, занявшей третье место в группе B, C или D.

Дополнительная информация:

https://uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/

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