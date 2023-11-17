Польша — Чехия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире
Польша сыграет с Чехией в отборочном турнире чемпионате Европы 17 ноября
Польша сыграет с Чехией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «ПГЕ Национальный» в Варшаве (Польша). Начало — в 22.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. За ключевыми событиями противостояния Польша — Чехия можно следить на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.
В группе С команда Михала Пробежа набрала 10 очков и занимает 3-е место, чешская сборная заработала 11 баллов и располагается на 2-й строчке.
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