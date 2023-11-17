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Сегодня, 21:45

Польша — Чехия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Польша сыграет с Чехией в отборочном турнире чемпионате Европы 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж.
Фото Global Look Press

Польша сыграет с Чехией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «ПГЕ Национальный» в Варшаве (Польша). Начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. За ключевыми событиями противостояния Польша — Чехия можно следить на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
17 нояб, 22:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
Чехия

В группе С команда Михала Пробежа набрала 10 очков и занимает 3-е место, чешская сборная заработала 11 баллов и располагается на 2-й строчке.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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