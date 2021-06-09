Дидье Дешам о замене Бензема: «Мы решили не рисковать»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему он заменил нападающего Карима Бензема в товарищеском матче со сборной Болгарии (3:0).

«Это ушиб, — сказал Зидан в интервью RTL после матча. — Он получили сильный удар по мышце над коленом. Он почувствовал затвердевание, поэтому мы решили не рисковать. Медицинский штаб поддержал его».

Футболист был заменен на 41-й минуте. Более подробной информации о степени серьезности повреждения пока нет. В составе французов забивали Антуан Гризманн и заменивший Бензема Оливье Жиру, который сделал дубль.