Де Лигт, Гакпо и еще три игрока покинули расположение сборной Нидерландов из-за вирусной инфекции
Голкипер Барт Вербрюгген, защитники Маттейс де Лигт и Свен Ботман, полузащитник Джоуи Верман и форвард Коди Гакпо покинули расположение сборной Нидерландов из-за вирусной инфекции, сообщает пресс-служба национальной команды.
Вместо выбывших игроков в сборную довызвали: вратаря Кьелла Схерпена, защитника Стефана де Врея и полузащитника Райана Гравенберха.
24 марта сборная Нидерландов сыграет с Францией в первом матче отбора Евро-2024. 27 марта команда Рональда Кумана сыграет со сборной Гибралтара.
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