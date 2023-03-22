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Сегодня, 11:44

Де Брейне: «Для меня большая честь представлять Бельгию с капитанской повязкой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» сборной Бельгии Кевин де Брейне прокомментировал то, что стал новым капитаном национальной команды.

«Для меня большая честь быть выбранным и представлять страну с капитанской повязкой. Мне почти 32 года. Я никогда не думал о международной пенсии. Думаю, я все еще могу привнести что-то новое и помочь молодым игрокам сборной», — приводит слова де Брейне Goal.

31-летний футболист сменил Эдена Азара, который после ЧМ-2022 завершил карьеру в сборной. Вице-капитанами национальной команды Бельгии стали вратарь «Реала» Тибо Куртуа и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

24 марта национальная команда под руководством Доменико Тедеско в рамках отборочного этапа Евро-2024 сыграет на выезде со Швецией.

Источник: Goal
Кевин де Брейне
Сборная Бельгии по футболу
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