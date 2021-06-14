Де Бур считает, что сборная Голландии слабо сыграла в защите в матче Евро с Украиной

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур подвел итоги матча Евро-2020 против Украины (3:2).

«Мы знали, что Украина — хорошая команда. Когда они сталкиваются с нашим давлением, они могут играть против него и находить новые возможности. Мы должны постараться не давать создавать опасные моменты сопернику. Зинченко сменил позицию: после замены Марлоса стал играть левым нападающим. Наша защита была слабой, поэтому и пропустили второй мяч. Это то, что нам надо выучить в следующий раз», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украинцы и македонцы не набрали очков.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.