Де Бур не собирается вызывать Роббена на Евро-2020

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур отреагировал на новости о возможном возвращении полузащитника «Гронингена» Арьена Роббена в состав национальной команды перед Евро-2020.

«Я очень рад видеть, что он снова играет. После стольких неудач он теперь может быть действительно важен. Я понимаю, что есть критика за вызов игроков, которые не всегда играют за свой клуб, но вызываются в сборную Голландии. Но в последний раз Роббен играл 90 минут более двух лет назад. Теперь после такого матча это все очень весело, но вы должны смотреть на это с правильной точки зрения.

Никогда не говори никогда, но на данный момент я исключаю его вызов в сборную. Возможно, он будет готов к чемпионату мира в Катаре», — приводит слова де Бура Voetbal International.

Напомним, Арьен завершил международную карьеру в 2017 году, проведя в футболке национальной команды 96 поединков, забив 37 голов.