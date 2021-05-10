Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Де Бур не собирается вызывать Роббена на Евро-2020

18:40
Теги:

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур отреагировал на новости о возможном возвращении полузащитника «Гронингена» Арьена Роббена в состав национальной команды перед Евро-2020.

«Я очень рад видеть, что он снова играет. После стольких неудач он теперь может быть действительно важен. Я понимаю, что есть критика за вызов игроков, которые не всегда играют за свой клуб, но вызываются в сборную Голландии. Но в последний раз Роббен играл 90 минут более двух лет назад. Теперь после такого матча это все очень весело, но вы должны смотреть на это с правильной точки зрения.

Никогда не говори никогда, но на данный момент я исключаю его вызов в сборную. Возможно, он будет готов к чемпионату мира в Катаре», — приводит слова де Бура Voetbal International.

Напомним, Арьен завершил международную карьеру в 2017 году, проведя в футболке национальной команды 96 поединков, забив 37 голов.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» — «Химки»: где смотреть трансляцию матча и во сколько начало
«Спартак» — «Химки»: Промес остался в запасе, Бакаев пропускает игру
Старых могла стать звездой, как Зайцева, но вместо этого ушла из биатлона
Чемпионат мира по керлингу, Россия — Швейцария: прямая трансляция финала

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд