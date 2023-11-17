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Сегодня, 22:00

Дания — Словения: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Дания сыграет со Словенией в квалификации чемпионата Европы 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матьяж Кек, главный тренер сборной Словении.
Фото Global Look Press

Дания сыграет со Словенией в отборочном турнире чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Ключевые события противостояния Дания — Словения будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 нояб, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Словения

В группе H обе команды набрали одинаковое количество очков — по 19. Датская сборная опережает по дополнительным показателям и занимает первое место.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
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Чемпионат Европы по футболу
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