Дания — Словения: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире
Дания сыграет со Словенией в квалификации чемпионата Европы 17 ноября
Дания сыграет со Словенией в отборочном турнире чемпионата Европы в пятницу, 17 ноября. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 22.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Ключевые события противостояния Дания — Словения будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru.
В группе H обе команды набрали одинаковое количество очков — по 19. Датская сборная опережает по дополнительным показателям и занимает первое место.
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