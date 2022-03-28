Бузова пришла на спортивное ТВ: сказала, что ей нравится «мальчик из «Динамо». Обошлось без скандала

Российская певица стала гостьей эфира ТВ в перерыве матча плей-офф КХЛ

Ольга Бузова пришла на эфир matchtv.ru в перерыве шестого матча серии второго раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» (5:1). Это первое появление девушки на спортивном канале с июня 2021 года. Тогда она выступила с пламенной речью в адрес футболистов сборной России и поругалась с комментатором Дмитрием Губерниевым. Сегодня все прошло мирно и обошлось без неприятных ситуаций.

Бузова появилась в кадре в джерси «Авангарда». Вместе с ней во время включения были российский специалист Олег Браташ и Владимир Гучек.

Ольга Бузова показывает сердечко в эфире ТВ во время матча «Авангард» — «Металлург».

Известная поп-исполнительница заявила, что хоккей обладает особым азартом и зарядом. Бузова также вспомнила о том, как напутствовала российских футболистов перед матчем группового турнира Евро-2020 против Финляндии (1:0).

— С удовольствием буду посещать мужские студии, где находятся достойные мужчины. Это важно. Спорт — это всегда круто, — начала Бузова. — Ты можешь быть настоящим мужчиной и быть художником, но, конечно, хоккей обладает особой аурой и зарядом. А ведь я так настроила сборную России по футболу, которая потом выиграла единственный раз после моих слов... Сегодня я поддерживаю мою команду, ястребов из «Авангарда». Так получилось, что с ребятами я сдружилась еще три года назад.

Затем в беседу вступил Браташ, который задал вопрос певице о том, кто из хоккеистов «Авангарда» ей нравится. Ответ развеселил всех в студии.

— Кто мне больше всех нравится из хоккеистов? Вы знаете, мне очень нравится сильно один мальчик из «Динамо», — сказала Бузова, начав смеяться. — Из «Авангарда» мне нравится тот, кто забил вторую шайбу. Он офигенно сегодня... Алексей Емелин? Он просто красавчик...

Алексей Емелин. Владимир Беззубов, photo.khl.ru, Фото photo.khl.ru

После этого Бузова напомнила зрителям об уникальности своей ауры. По ее словам, она приносит удачу своей любимому клубу «Авангард».

— Три гола в большинстве за счет Ольги Бузовой? У меня хорошая аура, я приношу удачу мужчинам, — продолжала девушка. — Я люблю побеждать. На пути к победе можно падать и ошибаться. Я сегодня пришла на игру! У меня действительно хорошая аура. В прошлый раз, когда я была в Балашихе, они выиграли с каким-то большим счетом...

Счет в серии между «Авангардом» и «Металлургом» стал равным — 3-3. Следующая игра станет решающей за право выйти в следующую стадию. Кто знает, возможно, именно аура Бузовой принесла удачу команде Боба Хартли?