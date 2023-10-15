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Бонавентура: «Забить дебютный гол за сборную Италии — очень эмоциональный момент»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Италии Джакомо Бонавентура подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Мальты (4:0).

«Забить гол — очень эмоциональный момент. Когда играешь в футболке сборной Италии и забиваешь голы, это, конечно, особые эмоции. Я всегда надеялся вернуться в сборную, даже несмотря на то, что чем больше времени проходило, тем меньше у меня было шансов. Сейчас я хорошо играю со своим клубом, я счастлив быть здесь и иметь возможность помочь сборной», — приводит слова Бонавентуры официальный сайт УЕФА.

34-летний полузащитник отметился голом в матче против сборной Мальты в отборочном турнире Евро-2024. Этот гол стал для игрока дебютным в сборной — ранее он не отличился в 14 матчах.

Таким образом, Бонавентура установил рекорд национальной команды — ни один игрок не забивал дебютный гол за сборную Италии в более позднем возрасте.

Джакомо Бонавентура
Сборная Италии по футболу
Сборная Мальты по футболу
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