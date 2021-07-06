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Бэйл хочет уйти из клубного футбола, но продолжить играть за сборную Уэльса

22:53
Гарет Бэйл. Фото Reuters
Гарет Бэйл. Фото Reuters
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Форвард «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл хочет уйти из клубного футбола, но продолжить играть за национальную команду, сообщает Mirror.

По информации СМИ, Бэйл намерен дождаться момента, когда его контракт с «Реалом», который рассчитан до 2022 года, истечет. Валлиец не планирует искать себе новый клуб. Отмечается, что он хочет продолжить играть за сборную Уэльса, если команда пройдет на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Уэльса с тремя очками занимает третье место в группе Е после двух отборочных матчей на ЧМ-2022.

В минувшем сезоне 31-летний Бэйл выступал на правах аренды в «Тоттенхэме» и забил 11 голов в 20 матчах АПЛ, а также отдал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/gareth-bale-retirement-real-madrid-24470749?2=

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