Бэйл хочет уйти из клубного футбола, но продолжить играть за сборную Уэльса
Форвард «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл хочет уйти из клубного футбола, но продолжить играть за национальную команду, сообщает Mirror.
По информации СМИ, Бэйл намерен дождаться момента, когда его контракт с «Реалом», который рассчитан до 2022 года, истечет. Валлиец не планирует искать себе новый клуб. Отмечается, что он хочет продолжить играть за сборную Уэльса, если команда пройдет на чемпионат мира в Катаре.
Сборная Уэльса с тремя очками занимает третье место в группе Е после двух отборочных матчей на ЧМ-2022.
В минувшем сезоне 31-летний Бэйл выступал на правах аренды в «Тоттенхэме» и забил 11 голов в 20 матчах АПЛ, а также отдал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/gareth-bale-retirement-real-madrid-24470749?2=
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