Травмированный Спинаццола спел на диване гимн Италии перед полуфиналом Евро-2020 с Испанией
22:50
Травмированный защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола спел гимн страны перед матчем ? финала Евро-2020 против Испании, который в эти минуты проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Футболист спел гимн Италии вместе с сыном, лежа на диване.
Спинаццола получил серьезную травму в матче ? финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Он покидал поле на носилках. На восстановление у футболиста уйдет до полугода.
Матч Италия — Испания начался в 22.00 по московскому времени. После первого тайма счет равный — 0:0.
Читайте также
В Париже высадился звездный десант: Серхио Рамос, Доннарумма, Хакими, Вайналдум. «ПСЖ» будет главным фаворитом Лиги чемпионов
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю