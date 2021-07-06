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Травмированный Спинаццола спел на диване гимн Италии перед полуфиналом Евро-2020 с Испанией

22:50
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Травмированный защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола спел гимн страны перед матчем ? финала Евро-2020 против Испании, который в эти минуты проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Футболист спел гимн Италии вместе с сыном, лежа на диване.

Спинаццола получил серьезную травму в матче ? финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Он покидал поле на носилках. На восстановление у футболиста уйдет до полугода.

Матч Италия — Испания начался в 22.00 по московскому времени. После первого тайма счет равный — 0:0.

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