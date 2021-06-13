Бензема и Гризманн вернулись к полноценным тренировкам
Форварды сборной Франции Карим Бензема и Антуан Гризманн вернулись к тренировкам в общей группе национальной команды, сообщает L'Equipe.
Бензема беспокоила травма бедра, а Гризманн восстанавливался после повреждения голени. Тренировку с командой Дидье Дешама также провели защитник Рафаэль Варан, до этого выбывший на неделю, и Курт Зума, который в пятницу получил небольшую травму лица.
В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Франции сыграет с Германией. Матч пройдет 15 июня в Мюнхене и начнется в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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