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Австриец Грегорич забил 700-й гол в истории чемпионатов Европы

21:58
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Гол форварда сборной Австрии Михаэля Грегорича в матче со сборной Македонии (3:1) стал 700-м в истории финальных турниров чемпионата Европы, сообщает официальный сайт УЕФА 13 июня.

Австриец забил второй мяч своей команды в этой игре. Также отличились Штефан Лайнер и Марко Арнаутович. У македонцев гол в активе Горана Пандева.

Юбилейные голы Евро

1 — Милан Галич (Югославия — Франция, 1960)

50 — Драган Джаич (Югославия — ФРГ, 1976)

100 — Ален Жиресс (Франция — Бельгия, 1984)

150 — Марко ван Бастен (Голландия — Англия, 1988)

200 — Ким Вильфорт (Дания — Германия, 1992)

250 — Ян Сухопарек (Чехия — Россия, 1996)

300 — Златко Захович (Словения — Испания, 2000)

350 — Гиоргос Карагунис (Греция — Португалия, 2004)

400 — Тьерри Анри (Франция — Швейцария, 2004)

450 — Дарио Срна (Хорватия — Германия, 2008)

500 — Хави (Испания — Россия, 2008)

550 — Гиоргос Карагунис (Греция — Россия, 2012)

600 — Нани (Португалия — Исландия, 2016)

650 — Джердан Шакири (Швейцария — Польша, 2016)

700 — Михаэль Грегорич (Австрия — Македония, 2020)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия 0
Украина 0
1-й тайм

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/025f-0fe8b731cc3c-82be4e805a3e-1000--%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB-700-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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