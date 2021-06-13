Австриец Грегорич забил 700-й гол в истории чемпионатов Европы
Гол форварда сборной Австрии Михаэля Грегорича в матче со сборной Македонии (3:1) стал 700-м в истории финальных турниров чемпионата Европы, сообщает официальный сайт УЕФА 13 июня.
Австриец забил второй мяч своей команды в этой игре. Также отличились Штефан Лайнер и Марко Арнаутович. У македонцев гол в активе Горана Пандева.
Юбилейные голы Евро
1 — Милан Галич (Югославия — Франция, 1960)
50 — Драган Джаич (Югославия — ФРГ, 1976)
100 — Ален Жиресс (Франция — Бельгия, 1984)
150 — Марко ван Бастен (Голландия — Англия, 1988)
200 — Ким Вильфорт (Дания — Германия, 1992)
250 — Ян Сухопарек (Чехия — Россия, 1996)
300 — Златко Захович (Словения — Испания, 2000)
350 — Гиоргос Карагунис (Греция — Португалия, 2004)
400 — Тьерри Анри (Франция — Швейцария, 2004)
450 — Дарио Срна (Хорватия — Германия, 2008)
500 — Хави (Испания — Россия, 2008)
550 — Гиоргос Карагунис (Греция — Россия, 2012)
600 — Нани (Португалия — Исландия, 2016)
650 — Джердан Шакири (Швейцария — Польша, 2016)
700 — Михаэль Грегорич (Австрия — Македония, 2020)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/025f-0fe8b731cc3c-82be4e805a3e-1000--%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB-700-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%
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