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Сегодня, 10:45

В Бельгии восхитились тренером сборной Тедеско: «Доменико лишь на прошлой неделе познакомился с игроками!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бельгийский журналист «Sudinfo» Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» оценил победу сборной Доменико Тедеско в товарищеском матче против Германии (3:2).

«Когда у тебя немецкий тренер и игра в Германии, ты понимаешь, что матч точно не будет товарищеским. Это была не сборная Кипра, Финляндии. Когда ты играешь против хорошей команды, ты хочешь показать себя с лучшей стороны. На пресс-конференции Тедеско сказал, что лично для него это был вызов. Все равно Сане, Мусиала и несколько опытных игроков не было, но Германия остается Германией. Оценил бы эту победу на 8 из 10. В первые полчаса должно было быть 3:0 или 4:0! Бельгия была намного мощнее!

Тедеско полностью поменял команду по сравнению с чемпионатом мира. Доменико привнес новизну. Уж не знаю, что он сказал игрокам. Это тенденция в работе Тедеско. Ему не нужно много времени, чтобы добиться результата. Он приходит и делает! Тедеско даже никогда не работал с бельгийцами из этой сборной! Лишь на прошлой неделе тренер познакомился с игроками! Он также вызвал молодых игроков. Хороший пример – Доди Лукебакио из «Герты». Тедеско интересовался этим игроком еще в «Шальке». Он здорово выступил в матче против Швеции», – сказал Гердай «СЭ».

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 37-летнего итальянского специалиста команда провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) в отборе Евро-2024 и Германию (3:2) в товарищеском матче.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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