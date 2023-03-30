В Бельгии объяснили, почему Кофрие не играет за сборную: «Его недооценивают»

Бельгийский журналист «Sudinfo» Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» оценил шансы защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие сыграть за национальную сборную.

«На данный момент Кофрие очень далеко до сборной Бельгии. Но причина не в том, что он играет лишь в «Клермоне», а до этого был в «Спартаке». Сейчас ему нужно перейти в более видную команду. С Тедеско все может быть. Нужно понимать, что в Бельгии Кофрие тоже играл в маленьких клубах, максимум в середняках. Это не первый и последний игрок, которого недооценивают, когда он в расцвете сил. Это даже не первый игрок, чтобы попасть в расширенный список сборной. У нас и так много защитников в заявке», — сказал Гердай «СЭ».

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 37-летнего итальянского специалиста команда провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) в отборе Евро-2024 и Германию (3:2) в товарищеском матче.