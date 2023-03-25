Сборная Турции обыграла Армению в матче отборочного турнира Евро-2024

Сборная Турции на выезде обыграла национальную команду Армении в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились полузащитник Оркун Кекчю и нападающий Керем Актюркоглу. Еще один гол в свои ворота забил защитник Озан Кабак.

В следующем матче сборная Турции сыграет с национальной командой Хорватии 28 марта, а сборная Армении встретится с командой Кипра в этот же день.