Швейцария в гостях разгромила Белоруссию в отборе Евро-2024

Сборная Белоруссии дома крупно проиграла Швейцарии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 0:5.

Полузащитник швейцарцев Ренато Штеффен оформил хет-трик, он отличился на 4-й, 17-й и 29-й минутах. Еще по голу забили Гранит Джака (62-я) и Мохаммед Амдуни (65-я).

В другом матче группы I Израиль на своем поле сыграл вничью с Косово — 1:1.

Защитник «Динамо» Эли Даса забил гол в свои ворота на 36-й минуте, на 56-й счет сравнял Дор Перец.