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Сегодня, 20:01

УЕФА подтвердил получение трех заявок на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Иван Шитик
Корреспондент
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Кубок Европы.
Фото УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 16 ноября на официальном сайте подтвердил получение трех предварительных заявок на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 года.

Заявки на организацию турнира в 2028 году совместно подали Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.

Турция подала заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 или 2032 года, а Италия — только на Евро-2032.

Выборы места проведения чемпионатов Европы пройдут в сентябре 2023 года.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии. Сборная России не была допущена к отборочному циклу.

УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028
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