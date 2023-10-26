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26 октября, 04:20

Алип оценил шансы сборной Казахстана на попадание на Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип поделился мнением о результатах команды в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

«Давайте сейчас не будем забегать вперед. Как Всевышний решит, так и будет. Наше дело работать, а на результаты других матчей точно никак не можем повлиять», — цитирует Metaratings.ru Алипа.

Сборная Казахстана набрала 15 очков и идет на третьем месте в группе H. Отставание от лидирующих Словении и Дании — 4 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005409131_aleksandr_mostovoy_igrat_psj_igraet_no_zamenit_messi_i_neymara_nevozmojno
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Нуралы Алип
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