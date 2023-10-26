Алип оценил шансы сборной Казахстана на попадание на Евро-2024

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип поделился мнением о результатах команды в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

«Давайте сейчас не будем забегать вперед. Как Всевышний решит, так и будет. Наше дело работать, а на результаты других матчей точно никак не можем повлиять», — цитирует Metaratings.ru Алипа.

Сборная Казахстана набрала 15 очков и идет на третьем месте в группе H. Отставание от лидирующих Словении и Дании — 4 очка.